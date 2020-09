Zur Einheit von sozialem und ökologischen Kampf

Als von der Stahlproduktion beherrschte Verwaltungsstelle war die Umstellung der Produktion auf CO2-freie Stahlproduktion bereits im Tätigkeitsbericht der Ortsveraltung ein zentrales Thema.

In der Diskussion vertieften mehrere Redner besonders die Notwendigkeit, soziale und ökologische Fragen und Kämpfe als Einheit zu behandeln. Denn die wasserstoffbasierte Stahlproduktion benötigt ca. ein Drittel weniger Arbeitsplätze und wenn bisher 50 Prozent der Stahlproduktion in die Automobilproduktion gingen, werden diese Mengen künftig "radikal infrage gestellt" werden.

Also müsse sich die IG Metall doch auch mit den Fragen der Verkehrswende, der künftig erforderlichen Infrastruktur etc. auseinandersetzen und sich mit der Umwelt- und Klimabewegung zu vereinheitlichen - so einzelne Diskussionsbeiträge.

Peter Römmele rief dazu auf, am 25. September als IG Metall deutlich sichtbar auf der Demonstration der Fridays-for-Future-Bewegung teilzunehmen. Der 1. Bevollmächtigte, Dieter Lieske, ging in seinem Schlusswort darauf ein. Er wolle sich zu Beginn der Woche mit den Leuten von Fridays for Future in Verbindung setzen. Das gegenseitiges Verstehen in den Anliegen müsse vertieft werden.