30. Jahrestag der Wiedervereinigung – Ein Verdienst "der gesamten Bevölkerung"?

„Ein Erfolg des ganzen deutschen Volkes“, sei die deutsche Wiedervereinigung gewesen, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit.

Da stellen sich doch mehrere Fragen: Wer hatte Deutschland eigentlich gespalten? Die Spaltung Deutschlands war Ergebnis der veränderten US-Politik nach dem II. Weltkrieg und die BRD wurde als antikommunistisches Bollwerk gegen das damalige sozialistische Lager eingesetzt. (Mehr dazu hier auf Rote Fahne News!) Die BRD-Monopole und Kanzler Konrad Adenauer folgten diesem Kurs voll! Der Vorschlag Josef Stalins von 1952 zur deutschen Einheit wurde rüde ausgeschlagen! (Mehr dazu hier auf Rote Fahne News!) Und: Wer hat die deutsche Einheit denn erkämpft? Das ganze deutsche Volk? Also Merkel war schon mal keine Aktivistin... Es war die demokratische Volksbewegung in der Deutschen Demokratischen Republik, das Volk selbst! Am 9. November 1989, erzwang die demokratische Volksbewegung der DDR die Öffnung der Berliner Mauer und der innerdeutschen Grenze. Zu Recht sind die meisten Menschen in Ost- und Westdeutschland stolz auf diese historische Leistung. Die Monopole und die Kohl-Regierung missbrauchten die Lage, um die bürokratisch-kapitalistische DDR in den westdeutschen staatsmonopolistischen Kapitalismus der BRD zu integrieren, Hunderttausende wurden arbeitslos.

30 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es immer noch gravierende Unterschiede in der sozialen Lage zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Sei es im Lohn, sei es in den Lebensverhältnissen etc. Das ist eine von den Monopolen bewusst betriebene Politik! Einerseits soll es spalten andererseits soll Ostdeutschland weiter als „Billiglohnland“ mit niedrigerem Lebensstandard bestehen bleiben.

Die MLPD begeht den 30. Jahrestag unter dem Banner der Arbeitereinheit in Ost und West. Es ist tatsächlich ein Tag zum Feiern - und ein Tag zum kämpfen! Mit der Perspektive, des echten Sozialismus - das sind die richtigen Lehren aus der deutschen Wiedervereinigung.

Rote Fahne News wird weiter berichten!

Mehr zu den Hintergründen finden sie in den Büchern des Vordenkers und Mitbegründers der MLPD, Willi Dickhut, "Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion" und "Sozialismus am Ende?" Außerdem gibt es Informationen auf der Website des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG!