Argument zu Daimler

Soll die Belegschaft Verhandlungen abwarten?

Der Betriebsrat Untertürkheim schreibt am 22. September in der Mitarbeiterinformation, dass der "Katalog voller Provokationen .. für uns nicht infrage kommt"; und verweist auf "Verhandlungen in den nächsten Wochen", über die er die Belegschaft auf dem Laufenden halten will. So weit, so gut.

Von dw