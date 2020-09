“Die Spitze des Eisbergs” - Demo gegen faschistische Strukturen bei der Polizei

Sie startet um 18 Uhr am Willy-Brandt-Platz mit einer kleinen Kundgebung und endet am Kenndyplatz mit einer Aussprache am offenen Mikrofon.



“Angesichts des Ausmaßes der Skandale um faschistische Verbindungen insbesondere bei der Polizei Essen/Mülheim ist uns wichtig, jetzt gemeinsam mit weiteren Gruppen ein deutliches Zeichen für Veränderungen zu setzen. Die Absetzung von Polizeipräsident Frank Richter, der bis heute behauptet, es hätte dafür keine Anzeichen gegeben, ist überfällig. Unabhängige Beschwerdestellen und Gehör für geäußerte Kritik statt Diffamierung dessen müssen folgen.” so Hannes Mast vom Internationalistischen Bündnis. “Wir wollen auch allen Betroffenen eine starke Stimme geben. Wir laden alle Bürger ein, sich an der Diskussion um die notwendigen Konsequenzen und den Kampf dafür zu beteiligen.”

Die MLPD unterstützt die Demonstration und wird sie nutzen, die faschistischen Strukturen in der Polizei mit einem Kern in Essen aufzudecken. Sie greift besonders die Tatsache an, dass die MLPD über Jahre im Fokus der Essener Polizei stand. Sie fordert den Rücktritt auch der verantwortlichen Innenminister. Hier geht es zur Pressemitteilugn der MLPD dazu!

Auch bei den drei Herbstdemonstrationen der Montagsdemo am 10. Oktober wir der Protest gegen die faschistischen Strukturen in der Polizei ein wichtiges Thema werden, besonders bei der in NRW. Mehr dazu hier!