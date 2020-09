Statement von Dr. Willi Mast zur Runde der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten der Länder zu Corona

Davon kann trotz der starken Anstiege der Infektionszahlen im Allgemeinen keine Rede sein. Schon im Vorfeld gab es ein Hauen und Stechen, ob und wie weit zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Vereinbart wurden neue Höchstgrenzen für Feiern - ob im privaten oder öffentlichen Raum - in Regionen mit hohen Infektionszahlen. Vereinbart wurde auch eine Untergrenze für Bußgelder bei falschen Personenangaben auf Kontaktlisten in Gaststätten, diese liegt bei 50 Euro. Hinzu kommt ein teils höheres Bußgeld bei Verstößen gegen die Maskenpflicht oder Quarantäneregeln.



Die vereinbarten Maßnahmen konzentrieren sich großteils auf Sanktionen gegen Einzelne. Ein gesetzlicher Schutz der Daten, die man in Restaurants angeben muss, wurde dagegen ausdrücklich abgelehnt. Entscheidende Maßnahmen wurden ausdrücklich nicht beschlossen, wie die Ausweitung der Testes oder ähnliches. Außerdem müsste die öffentliche Aufklärung und Überzeugung entschieden verstärkt werden, statt wahlweise Panik zu verbreiten oder die Gefahr von Corona herunterzuspielen.

Merkel hatte zwar gewarnt vor den steigenden Infektionszahlen, folgt aber auch strikt dem Dogma der Unternehmerverbände, dass es wichtig sei, „dass die Wirtschaft am Laufen gehalten bleibt“, wie Merkel es ausdrückte. Die Maßnahmen sind unter dem Gesichtspunkt des Gesundheitsschutzes folgerichtig unzureichend. Das unterstreicht das Dilemma des bürgerlichen Krisenmanagements, dass sich die Maßnahmen gegen die Weltwirtschafts-. und Finanzkrise und gegen die Corona-Krise gegenseitig durchkreuzen.

Rote Fahne News bedankt sich bei Dr. Willi Mast, Arzt aus Gelsenkirchen, für ein erstes Statement zu den Ergebnissen:

„Jetzt im Herbst, wo die Leute sich nicht mehr so häufig im Freien aufhalten, und vielleicht auch eine gewisse Sorglosigkeit bei der Corona-Vorsorge einreißt, erhöhen sich die Infektionszahlen in Deutschland. Die Maßnahmen, über die die Runde heute beraten hat, stellen den Versuch dar, diese Entwicklung abzubremsen. Wie gut das funktionieren wird, bleibt abzuwarten. Es ist richtig, die AHA-Regeln (steht für Abstand halten, Hygiene und Alltagsmasken, Anm. d. Red.) weiter zu verankern und auch um "L" wie Lüften zu erweitern. Es ist auch nicht pauschal abzulehnen, dass es entsprechende Sanktionen für Leute gibt, die sich absichtlich gegen die nötigen Gesundheitsschutzmaßnahmen stellen. Die Corona-App dürfte sich auch in Zukunft als wirkungslos erweisen.

Klar war bei dieser Runde , dass die Maßnahmen auf keinen Fall die Wirtschaft beeinträchtigen dürfen. Deshalb sollte auch eine Schließung der Schulen vermieden werden.