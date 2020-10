Ein starkes Immunsystem gegen Corona und das Antikommunismus-Virus

Das Buch der beiden engagierten Hausärzte Dr. Günther Bittel und Dr. Willi Mast wurde vom Moderator und zwei Referenten - einer Krankenschwester und einem Krankenpfleger - lebendig und gut verständlich vorgestellt.

Beide brachten dabei ihre eigenen Erfahrungen aus den Kliniken mit ein und mobilisierten zur Solidarität mit dem aktuellen ver.di-Tarifkampf. An der lebhaften Diskussion beteiligten sich fast alle 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus drei Generationen. Da ging es von der gelebten Solidarität in der Nachbarschaft über die Bedingungen in den Kitas und Schulen, für die dringend mehr Erzieher und Lehrkräfte eingestellt werden müssten, über die Arbeitsbedingungen in Industriebetrieben bis hin zu Kultur und Sport.