Erstes Statement zur Corona-Runde folgt um 19 Uhr

Am Sonntag demonstrierten wieder über einhunderttausend Menschen in der Hauptstadt Minsk. Sie protestierten gegen die Wahlmanipulation von Präsident Alexander Lukaschenko, der sich am Mittwoch an einem geheimen Ort zum Wahlsieger erklären ließ. Es war die 50. Demonstration in Belarus für demokratische Rechte in Folge. Auch diesmal wie am Vortag bei einem Frauenmarsch gingen Sicherheitskräfte brutal gegen Demonstranten vor. Über einhundert Frauen wurden am Samstag verhaftet – das schüchterte die Demonstranten am Sonntag nicht ein.