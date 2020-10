Jetzt auch „Verfassungsschützer“ aufgedeckt

Seit Montag streiken in ganz Norwegen mehr als 8000 Busfahrer für Gleichbehandlung bei Löhnen und Arbeitsbedingungen mit den städtischen Straßenbahnern und Busfahrern. Verdienten Busfahren im Jahr 2015 nur 93,9 Prozent des Industriearbeiter-Durchschnittslohns in Norwegen, so sank er im Jahr 2019 auf 91,9 Prozent. Der Streik begann am Wochenende im Großraum Oslo und hat sich dann über das ganze Land ausgebreitet.