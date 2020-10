Veranstaltung der MLPD in Magdeburg

Der 3. Oktober rückt näher, die Medien sind voll mit Berichten zu Wiedervereinigung und deutscher Einheit. Das hört sich in etwa so an: "Die DDR war eine Diktatur und Unrechtsstaat von Beginn an", "Viel wurde in den letzten 30 Jahren geleistet, die Städte sind schön saniert, das soll man doch auch mal sehen" und "Bei der Treuhand war nicht alles Gold - ging aber nichts anders." So in etwa kommt das jedes Jahr. Genau das will in Magdeburg kaum einer mehr hören. Allein schon die stark unterschiedlichen Löhne sprechen gegen die positiven Berichte.

Die MLPD in Magdeburg lädt ein zu einer Open-Air-Diskussion: Am 3. Oktober, um 15 Uhr, auf den Thiemplatz in Magdeburg-Buckau. (...) Dazu laden wir ein unter Freunden und Bekannten,und in den Stadtteilen. Für uns was Neues, wir sind gespannt auf den Verlauf.