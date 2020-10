„ONE SOLUTION – REVOLUTION“

Zu diesem Thema hat die MLPD am 3. Oktober in Magdeburg auf dem Thiemplatz eine Open-Air-Diskussion organisiert. Flyer hatten wir bei Fridays for Future verteilt, an Freunde und Bekannte gegeben und im Stadtteil ausgehängt.

Ein Musiker aus dem Stadtteil drückte mit einem Lied den Wunsch nach einer menschlichen Gesellschaft aus. Die vielen begeisternden Erfolge in den Aufbaujahren in der Sowjetunion und in der DDR wurden erwähnt. Aber, der Klassenkampf geht weiter. Es gab erhebliche Probleme in der DDR, später eine Restauration des Kapitalismus nach 1956.

„Nein, wir wollen keine DDR 2.0“, meinte ein Teilnehmer in einem Beitrag. Eine Montagsdemonstrantin von 1989 schilderte, mit welchen Bedenken sie zu den Demos ging. Sie hatte bei einem Rechtsanwalt eine Verfügung hinterlassen, was mit ihren Kindern passieren soll, wenn sie verhaftet wird. Über die PDS führte sie ihr Weg später in die MLPD. Ihr ironisches Gedicht „Lob des Kapitalismus“ war zu hören.

Immer wieder hörten an der Haltestelle Menschen zu. Mehrfach wurde die Kundgebung fotografiert. Wir hätten uns noch mehr Teilnehmer gewünscht. Im Stadtteil war es trotzdem ein Ausrufezeichen. Wir werden bei den Infoständen in den nächsten Tagen und bei Spaziergängen weiter mit vielen Menschen ins Gespräch kommen.