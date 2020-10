Rassistische Johnson-Regierung will Flüchtlinge deportieren

Morgen, am 3. Oktober, jährt sich die Wiedervereinigung Deutschlands zum 30. Mal. Die Rote Fahne Redaktion interessiert dazu die Meinung ihrer Leserinnen und Leser. Was sind Ihre / Eure persönlichen Gedanken, Fragen und Erfahrungen? Wie bewertet Ihr die aktuell in den bürgerlichen Massenmedien verbreitete Hetze, die Stärke der rassistischen und faschistoiden AfD in Ostdeutschland sei auf die DDR zurückzuführen? Schreibt uns dazu bitte Korrespondenzen. Wir freuen uns bereits morgen auf die ersten Eingänge.