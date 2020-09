Solidarität mit den Kumpel von Kriwoj Rog

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, die MLPD unterstützt Eure Forderung nach Erhöhung der Löhne auf 1000 Euro, für die Beibehaltung der Rentenleistungen für gefährliche Arbeitsbedingungen. Wir machen den Kampf hier bekannt. Derzeit sind die Bergarbeiter weltweit an der Spitze der Kämpfe gegen die erhöhte Ausbeutung und Unterdrückung, in Belarus, in der Ukraine, der Türkei oder in Kolumbien – auch in harten Auseinandersetzungen mit den Monopolen und Regierungen in ihren Ländern. Wir unterstützen nach Kräften den weltweiten Zusammenschluss der Bergleute. Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns über den weiteren Verlauf berichten könntet.

Außerdem empfehlen wir Euch eine Zusammenarbeit mit der weltweiten Internationalen Bergarbeiterkonferenz, in der sich kämpferische Bergarbeiter weltweit zusammengeschlossen haben und den gemeinsamen Kampf fördern: www.minersconference.org.

Herzliche Grüße und viel Erfolg.“