Stimmen im Vorfeld der Filmvorführung „Lenin – ein rotes Tuch?“

Hier einige Stimmen im Vorfeld:

„Ein Schlagabtausch zwischen einem ausgemachten Antikommunisten und überzeugten Vertretern des Kommunismus. Das ist ist doch mal was Anderes!“

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir bereiten alles gut vor, damit für Verpflegung gesorgt ist und der Gesundheitsschutz gegen Corona gleichzeitig gewährleistet ist. Wir freuen uns schon auf die Besucherinnen und Besucher!“ (Ein Mitglied im Vorbereitungsteam)

„Die Aufstellung der Lenin-Statue hat für viel Furore in Gelsenkirchen gesorgt – ich bin gespannt, wie eine demokratische Diskussion darüber aussieht!“ (Bewohnerin aus Gelsenkirchen)

„In der Schule hören wir viele Gruselgeschichten über Lenin und Stalin. Ich möchte wissen, was dahinter steckt. Hoffentlich erfahre ich etwas darüber.“ (Ein Jugendlicher)

„Moderne Antikommunisten tun so, als seien sie fortschrittlich. Das sind sie aber nicht! Es ist gar nicht so leicht, mit ihnen zu diskutieren. Ich glaube, dass ich bestimmt viel davon lernen kann, was Stefan Engel zu einem erklärten Antikommunisten sagt!“ (Eine Rebellin)

Es wird also eine spannende Veranstaltung. Es lohnt sich sicherlich auch über das Ruhrgebiet hinaus, zu kommen!

Für Speis und Trank ist mit knusprigen Brathähnchen, original Thüringer Rostbratwurst und vegetarischem Couscous, wie auch kalten Getränken gesorgt.

Hier nochmal die wichtigsten Daten:

Mittwoch, 30. September, Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr. 1c, 45899 Gelsenkirchen-Horst. Einlass: 18 Uhr, Beginn 18.30 Uhr

Eintritt 3 Euro (ermäßigt 1,50 Euro)

Hier gibt es den Artikel auch auf Arabisch!