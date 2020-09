Stuttgart-Untertürkheim: Bei einem Streik wären fast 100 Prozent solidarisch

Das Motorenwerk von Daimler ist mit dem „Wallmer“ nicht nur über eine lange Fußgängerbrücke über die Straßen und Bahnlinien direkt miteinander verbunden. Es wohnen auch einige Daimler Kollegen mit ihren Familien hier.

Wir diskutierten, dass es wichtig ist, dass die Kollegen für den Erhalt von jedem Arbeitsplatz kämpfen, auch für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen. Für so einen Streik brauchen sie aber die Solidarität ihrer Familien, Freunde, Nachbarn und der Bevölkerung.

Die meisten, die wir ansprachen, wussten noch gar nicht richtig Bescheid darüber, dass Daimler die Produktion in Untertürkheim bis 2025 schließen will. Bis auf einen wären aber alle hundert Prozent solidarisch bei einem Streik. Drei Interessierte trugen sich ein, diese Solidarität auch selbst mit zu organisieren z. B. in einem Solidaritätskomitee. Für die Kollegen gut zu wissen, dass es diese Solidarität bereits gibt und sie weiter organisiert wird. Wir hoffen das hilft ihnen bei der Entscheidung.