Vor kurzem war Jimi Hendrix 50. Todestag

Für die Rock-Musik hat er Wegweisendes geleistet. Er hat für sein Instrument revolutionäre Fortschritte in der Spieltechnik und dem Ausdrucksspektrum erreicht – niemand hatte die E-Gitarre zuvor so gespielt. Das Besondere: Für ihn war das kein Selbstzweck.

Er zeigte dies auf dem Woodstock-Festival mit seiner Version des „Star Spangled Banner“, der US-Nationalhymne. Diese ist in den USA ein täglich präsentes Symbol des chauvinistischen Nationalstolzes. Jimi Hendrix spielte sie so, dass sie als reines Instrumentalstück eine scharfe Kritik am Vietnamkrieg wurde. Mit Glissandi (schleifenden Tönen), Wah-Wah-Technik, Tremolo und gezieltem Einsatz von Übersteuerungseffekten des Verstärkers imitierte er das Tak-Tak der Gewehre, das Heulen der Granaten und die Bombeneinschläge zwischen Teilen der Hymne.

Er war kein politischer Aktivist, hat aber mehrfach die Black-Panther-Bewegung unterstützt und das FBI legte eine Akte über ihn an. Kritisch zu sehen: Seine Flucht in Drogen und Alkohol. So starb er schon mit 28 Jahren.