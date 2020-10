Zehntausende protestieren gegen Netanjahu

Am 17. September streikten die Beschäftigten der Autoteilefabrik Magna International in Oragadam im Bundesstaat Tamil Nadu. Sie fordern die Wiedereinstellung von vier Kollegen, die am 19. März wegen Versuch der Gründung einer Gewerkschaft entlassen worden waren. Weiter besteht die Forderung nach Zulassung der Gewerkschaft, Rücknahme von Zwangsversetzungen und Verhandlungen zu Lohnerhöhungen. Mit den seitdem anhaltenden Protesten zeigten sich am 22. September Beschäftigen der Motherson Automotive Technologies and Engineering (MATE) solidarisch und nahmen an einer gemeinsamen Protestkundgebung teil.