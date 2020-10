1000 Kolleginnen und Kollegen protestierten im Daimler-Werk Untertürkheim

Es sprachen zwei Betriebsräte der IG Metall bei Daimler, darunter auch Michael Häberle, der Betriebsratsvorsitzende des Werks in Stuttgart-Untertürkheim. Dieser erhielt allerdings, im Gegensatz zu seinem Kollegen, der auch ausdrücklich den Kapitalismus kritisierte, etwas weniger Beifall. Das beide Reden durchaus kämpferischen Charakter hatten, zeigt die Stimmung an der Basis.

So orientierten sie darauf, dass sich die Belegschaften aller Daimler-Werke gemeinsam wehren müssen. Es wurde ebenfalls darauf eingegangen, dass es hier keine „Gewinner“ oder „Verlierer“ gibt, und damit explizit auf die Belegschaften der Daimler-Werke in Osteuropa verwiesen. Allerdings haben sie dann doch vor allem auf Verhandlungen orientiert, in deren Rahmen es „mehr Druck“ bräuchte. Dabei sind es doch gerade diese Verhandlungen, mit denen die Belegschaften jahrzehntelang ruhig gehalten wurden, nur um jetzt einen Frontalangriff durchzuführen. Das zeigt, dass diese Art der Verhandlungen nur dazu geeignet sind, die Kollegen nachher mit entsprechenden Paragraphen über den Tisch zu ziehen.

Die Begründung des Daimler-Vorstands, die Belegschaften seien „zu teuer“ wurde von ihnen mit der immer wieder vorgebrachten Feststellung, die Kolleginnen und Kollegen seien „wertvoll“ nicht wirklich überzeugend auseinandergenommen. Es sind aber die Kolleginnen und Kollegen, die im Kapitalismus nach dem Gesetz der politischen Ökonomie mit ihrer Arbeit die Werte schaffen. Sie sind nicht der "Kostenfaktor", als der sie jetzt vom Daimler-Vorstand hingestellt werden, der sich im Gegenteil noch den ,von den Belegschaften geschaffenen, Mehrwert aneignet.

Eine Betriebsrätin der Offensive Metaller, hatte vor der Versammlung einen Redebeitrag angemeldet, der allerdings dann nicht zugelassen wurde. Die empörende Begründung: „Dann könnte auch Zentrum Automobil sprechen.“ Das ist dreist. Denn Zentrum Automobil sind erklärte Arbeiter- und Gewerkschaftsfeinde. Etliche von ihnen haben im Vorfeld versucht, die Kollegen von der Versammlung abzuhalten. Weiter ist es eine Dreistigkeit, die fortschrittliche Betriebsratsliste Offensive Metaller mit der faschistoiden Zentrum Automobil gleichzusetzen.

Aus diesem Grund brachte Offensive Metaller zum Ende des zweiten Redebeitrags, etwas entfernt von der Bühne, ein Handmikrofon in Stellung. An diesem Mikrofon wurden dann kurze Reden gehalten, was etwa 400 Kolleginnen und Kollegen, aufmerksam zur Kenntnis nahmen. Es bildete sich eine Traube von rund 100 Kolleginnen und Kollegen, die bei Offensive Metaller stehenblieben. Inhaltlich drehten sich die Beiträge darum, dass Verhandlungen allein nicht ausreichen, sondern dass gekämpft werden muss. Die Parolen: „Unser Herz bleibt hier. Für unsere Arbeitsplätze kämpfen wir!“ bzw.: „Wir bleiben hier, bis der Vorstand kommt“, die auch schon bei den Reden der IG-Metall-Vertreter aufkamen, wurden mehrfach gerufen. Hier kam so richtig der kämpferische Charakter und Geist zum Ausdruck.

Diese Kollegen wiederum gingen dann mit den 100 Kolleginnen und Kollegen aus dem Cannstatter Motorenwerk mit. Gemeinsam zog man dann zum Büro des Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius. Dieser ließ sich wohlweislich nicht blicken.

Dass die kämpferische und klassenkämpferische Richtung in der Betriebsratsarbeit bei Daimler hier ein Zeichen setze, war ein klares Signal! Ein bedeutender Teil der Belegschaft ist in der Stimmung: "Es muss gekämpft werden!" Immer mehr Kolleginnen und Kollegen wissen jetzt, an wen sie sich wenden müssen, wenn es um verlässliche Infos und Know-how geht.