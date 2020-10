Das ist die Flüchtlingspolitik der EU - Letzter Teil

Mich und viele Insulanern ärgert es sehr, das Merkel Erdoğan dafür gelobt hat, das er in der Lage sei mehrere Millionen Flüchtlinge zu halten, wohingegen die Verantwortlichen auf Lesbos nicht mal in der Lage seien, mit 14.000 klarzukommen. Wie menschenverachtend ist die EU-Flüchtlingspolitik. Sie sind doch die Brandstifter, und nicht die Menschen hier. Die Insulaner haben ein riesengroßes Herz für die Flüchtlinge gehabt, und haben es immer noch. Die Hauptseite ist die Solidarität und nicht der faschistische Mob, wie es von den Medien immer in den Mittelpunkt gerückt wird. Am 6. Oktober findet eine antifaschistische Kundgebung und Demonstration in Mytilene statt. Sie wird unter der Losung: „Faschisten einsperren und Solidarität mit den Flüchtlingen“ stehen.

Wir haben entsprechend dem System der Selbstorganisation auch auf Leros ähnliche Selbstorganisationen aufgebaut. Das selbe wollen wir auch in Samos unterstützen. Deshalb fahre ich nächste Woche dahin. Wir bekommen hier so viele Sachspenden, dass wir Schlafsäcke und Decken auch an die Lager von Leros und Samos abgeben können.

Hier geht es zum ersten Teil!

Hier geht es zum zweiten Teil!

Hier geht es zur Petition "Corona: Flüchtlinge aus Hotspots retten - Abschiebung stoppen - SOFORT

Hier gibt es das Buch "Free Moria!" zu kaufen

Hier geht es zum Inhalt der Broschüre der MLPD "Bürgerliche Flüchtlingspolitik in der Krise"