"Verteidigungs"-Ausschuss

Drohnen-Bewaffnung soll durchgesetzt werden

Am Montag, den 5. Oktober, führte der Verteidigungsausschuss des Bundestags in Berlin eine öffentliche Anhörung zur „völkerrechtlichen, verfassungsrechtlichen und ethischen Bewertung“ der lange geplanten Bewaffnung der Bundeswehr-Drohnen vom Typ Heron TP durch.¹ Diese waren 2018 in Israel zu einem Betrag von 900 Mio. Euro für sieben Jahre „geleast“ worden.²

Von jf / ffz / hkg