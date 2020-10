Erneute Pausenversammlung mit über 80 Kollegen positioniert sich klar für Kampf

Vom 8.10. auf den 9.10. ist die Pausenversammlung auf mindestens 80 Leute angewachsen. Vor allem Leiharbeiter, aber auch ein wachsender Anteil von Festangestellten. Viele wollen streiken, was viele Fragen aufwirft. Auch der Werkschutz war mit mehreren Leuten auch in zivil zur Beobachtung anwesend. Das zeigt, wer hier wirklich sich fürchtet vor der Selbständigkeit der Arbeiter.

Es gab große Freude und Zustimmung, als berichtet wurde von den Protesten, Kundgebungen und Streiks aus dem Stuttgarter Raum. Applaus brandete auf, als der Vorschlag einstimmig beschlossen wurde, dass die Pausenversammlung für die Festübernahme aller Leiharbeiter eintritt, und die einen konzernweiten Kampftag für Anfang nächster Woche einfordern.

Weiter wurde dafür geworben, die regionale Montagsdemo in Düsseldorf am Samstag zu unserer Sache zu machen und die Region zu informieren und zu mobilisieren für unseren Kampf. Die nächste Pausenversammlung wurde beschlossen. Weiteres folgt sicher aus Düsseldorf! Es ist nicht zu spät, wir fangen erst an.