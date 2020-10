„Faschisten einsperren – Solidarität mit den Flüchtlingen“

Diese hat einen Solidaritätspakt mit der deutschen Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI) und dem Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI geschlossen. Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI ruft dazu auf hier in Deutschland, entsprechende Solidaritäts-Aktionen am gleichen Tag durchzuführen. „Malt Schilder, die die Solidarität mit dieser wichtigen Aktion zum Ausdruck bringen, macht Fotos und schickt sie an die Mail-Adresse des Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI damit wir das veröffentlichen können“. (freundeskreisfluechtlingssolidaritaet@gmx.de) so Alassa Mfouapon, einer der Bundessprecher des Freundeskreises.

Dieser Protest kann und muss verbunden werden, mit dem Protest gegen die Flüchtlingspolitik der EU. Sie plant auf Lesbos ein neues Lager unter Führung der EU aufzubauen, statt die Flüchtlinge zu evakuieren und ihnen eine menschenwürdige Unterkunft zu geben. Dies entspricht dem geplanten EU-Pakt. Dieser sieht vor, die Flüchtlinge möglichst an den Außengrenzen der EU abzufangen, innerhalb weniger Tage das Asyl zu „prüfen“ und möglichst viele in ihr Heimatländer zurückschicken.