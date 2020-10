Halle an der Saale

Gemeinsam zur Herbstdemonstration der Bundesweiten Montagsdemo

Der Diplom-Ingenieur für Chemie, Karl Heinz Thiede, von der Montagsdemo aus Halle (Saale) rief am 1. Oktober 2020 in Erfurt auf dem Fischmarkt am offenen Mikrofon die Freude und Mitstreiter der Erfurter Donnerstagsdemo auf, gemeinsam zur Demonstration der Bundesweiten Montagsdemo und des Internationalistischen Bündnisses am Sonnabend, den 10. Oktober, nach Berlin zu fahren.¹

Korrespondenz