Hunderte demonstrierten bei Protest gegen die Entlassung von 500 Kollegen

Die Angriffe auf die 500 Kollegen müssen vom Tisch! (Mehr dazu hier!)

In Italien gibt es das Streikrecht. Die in Norditalien ansässige faschistische Regionalregierung versucht, dieses Streikrecht mit hinterhältigen Methoden außer Kraft zu setzen. Gegen Streikbrecher und den Einsatz von Militär hatten sich die Kollegen gewehrt. Auch der Kampf um die Gesundheit in der Corona-Zeit wird jetzt kriminalisiert.

Auch gegen diese Maßnahmen protestierten die Kollegen.