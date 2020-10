"Kommt gemeinsam zur Herbstdemonstration in Düsseldorf!"

Bundesweite Herbstdemonstration

Seit 2004 sind die Montagsdemos aus ganz Deutschland das soziale Gewissen auf der Straße. Die diesjährige Bundesweite Herbstdemo findet mit drei dezentralen Demonstrationen in Düsseldorf, Stuttgart und Berlin statt. Im Mittelpunkt stehen die Forderungen für Arbeits- und Ausbildungsplätze und Umweltschutz, für gleiche Löhne und Renten in Ost und West, für den Kampf gegen die Rechtsentwicklung der Regierung.

Für die gemeinsame Anfahrt aus Gelsenkirchen mit öffentlichen Verkehrsmitteln treffen wir uns um 10 Uhr am Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Alle, die eine Rechnung mit der Regierung offen haben, sind auf antifaschistischer Grundlage herzlich eingeladen, mit uns zu demonstrieren – natürlich unter Corona-Schutzbedingungen mit Mund-Nasenschutz. Zur Auftaktkundgebung in Düsseldorf ist der Treffpunkt 11.30 Uhr, Friedrich-Ebert-Str. 34–38.

Gelsenkirchener Montagsdemo

Die nächste 722. Montagsdemo in Gelsenkirchen ist am 12. Oktober, ab 17.30 Uhr, auf dem Neumarkplatz. Alle Interessierten sind jetzt schon herzlich eingeladen, über die aktuellen Themen am offenen Mikrofon mit zu diskutieren. Im Mittelpunkt steht der Kampf um Arbeits- und Ausbildungsplätze. Abwälzung der Krisenlasten auf die Bevölkerung – nicht mit uns!