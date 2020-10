Konzernweit gegen die Pläne kämpfen!

Ihr aus Untertürkheim geht dem Protest voran - Hut ab davor! Jetzt sollten wir auch in Düsseldorf kämpfen und in allen anderen Werken! Wir lassen uns nicht in Stamm- und Leiharbeiter spalten, sondern kämpfen gemeinsam um jeden Arbeitsplatz. Der Düsseldorfer Werksleiter hat gestern zugegeben, dass er weiterhin auf Leiharbeit setzen will. Also doch eine dritte Schicht, nur aus Leiharbeitern bei dauerhaften 30 Prozent Leiharbeiterquote?

Für uns ein Grund mehr, die Entlassung von 1300 unserer Kollegen bei uns nicht zu akzeptieren. Offensichtlich soll das Vorgehen in Düsseldorf Vorbild sein für das Werk Sindelfingen und Bremen. Auch deshalb müssen wir konzernweit dagegen kämpfen.

Arbeitszeitverkürzung schafft Arbeitsplätze - den Lohnausgleich dafür haben wir längst erarbeitet.