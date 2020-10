Konzernweiter Kampf oder Spaltung in einzelne Belegschaften?

Viele Kolleginnen und Kollegen haben die Dimension der Angriffe noch nicht richtig realisiert. Dazu trägt die massive Desinformation bei. So wissen viele nicht, dass die Angriffe z.B. die Schließung der Werke in Berlin und Werkteile in Untertürkeim vorsehen. Es wird sowohl im Werk wie auch in der Presse nicht umfassend Informiert. Hier müssen wir nachsetzen.

Eine weit verbreitete Meinung ist, dass das Bremer Werk kaum betroffen sei und es wird verbreitet, die Bremer Arbeitsplätze sind sicher und das Werk voll ausgelastet. Die Spaltung in die einzelnen Werke muss überwunden werden. Es wird jetzt bewusst jedes Werk einzeln angegriffen. Im Endeffekt dienen diese Manöver nur dazu, die Kampfkraft der Konzernbelegschaft zu schwächen. Statt sich darauf einzulassen, muss die Kriegserklärung des Vorstandes auf die gesamte Belegschaft mit einem konzernweiten Streik beantwortet werden.