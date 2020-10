Landesweiter Streik gegen Regierung unter Corona - Bedingungen

Armut grassiert unter den Massen. Eine halboffizielle Studie musste zugeben, dass die Löhne von 70 Prozent der Arbeiter nur für ein Drittel der täglichen Kosten reichen. Dagegen gab es in den letzten Tagen Proteste in verschiedenen Branchen. So demonstrierten am vergangen Samstag 950 Arbeiter des Kraftwerks in Ahwaz im Südosten des Landes zum zweiten Mal. Sie kämpfen für ihre Arbeitsplätze und gegen die Teilprivatisierung.