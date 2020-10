Daimler

Mettinger Pausenversammlung weist Angriffe zurück!

In Mettingen (Werksteil von Daimler in Stuttgart) wurde letzte Woche auf einer Pausenversammlung folgende Resolution gegen die Schließung der Verbrennungs-Motorenfertigung in Stuttgart-Untertürkheim (UT) beschlossen:

Übernommen von der Homepage der Internationalen Automobilarbeiterkoordinierung (IAC)