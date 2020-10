Medizin-Nobelpreis für Hepatitis-C-Forscher

Harvey J. Alter (USA) hatte als Erster nachweisen können, dass ein bis dato unbekanntes Virus eine chronische Hepatitis auslösen kann. Michael Houghton (Großbritannien) isolierte das Genom des neuen Virus und es bekam den Namen Hepatitis-C-Virus. Charles M. Rice (USA) bewies, dass das Hepatitis-C-Virus allein Hepatitis verursachen kann und meist über infiziertes Blut übertragen wird. Die akute Infektion verläuft oft unbemerkt, wird unbehandelt häufig chronisch und führt nach vielen Jahren zu Leberzirrhose und Leberkrebs. Von den weltweit 71 Millionen Menschen chronisch Infizierten sterben jährlich 400.000 Menschen. Wird die Infektion diagnostiziert, können 95 Prozent der Infizierten mit Medikamenten in drei Monaten geheilt werden.

Früchte der Wissenschaft werden den Massen vorenthalten

Der US-Konzern Gilead kaufte 2011 das kleine Startup-Unternehmen Pharmaset, das einen Wirkstoff namens Sobosbuvir für geschätzte 188 Millionen US-Dollar entwickelte, für 11,2 Milliarden US-Dollar. Gilead brachte das Medikament 2013 für 1000 US-Dollar pro Tablette auf den Markt. Ein Kranker benötigt für die Behandlung 84 Tabletten, also kostet die Therapie 84.000 US-Dollar. Auf diese Weise holte Gilead die Investitionen innerhalb eines Jahresumsatzes rein.¹ Die Kosten für den Monopolpreis zahlten die Massen über ihren Krankenkassenbeitrag. Durch den Druck der Öffentlichkeit musste Gilead die Preise z. B. in Deutschland etwa auf die Hälfte senken. Aufgrund des in vielen armen Ländern immer noch zu hohen Preises werden das lebensrettende Mittel, auch inzwischen ähnliche Mittel und Generika anderer Pharmakonzerne, vielen Betroffenen vorenthalten.² Gesundheit als Ware gehört zu den widerlichsten Gesichtern des Kapitalismus. Umso wichtiger der Knebelung von Wissenschaft und Forschung durch die Profitinteressen der Monopole den Kampf anzusagen und das entscheidende Hemmnis für den wirklichen Fortschritt, die Diktatur des alleinherrschenden internationalen Finanzkapitals, zu beseitigen.