Russisches Roulette mit 11 Millionen Schülern

Ca. 40.000 Schüler und fast 4000 Lehrer befanden sich Ende letzter Woche in Quarantäne oder im Distanzunterricht. Komplett geschlossen waren 23 Schulen.¹ Das kann nicht überraschen, angesichts einer Öffnung der Schulen ohne konsequenten Gesundheitsschutz.

Dem unverantwortlichen Verzicht auf konsequenten Gesundheitsschutz wird jetzt die Krone aufgesetzt: Landesregierungen versuchen, das Ausmaß der Corona-Infektionen an Schulen zu verschleiern, indem sie die entsprechenden Zahlen zurückhalten. Aus Sorge, wegen dieser Verschleierungstaktik Infektionsketten an Schulen erst recht nicht mehr schnell unterbrechen zu können, sah sich Prof. Christian Drosten jetzt zu einem dringenden Warnruf veranlasst: „...man sollte eigentlich von den jeweiligen Landesämtern oder auch vom RKI erwarten, dass das jetzt sehr transparent veröffentlicht wird.“²

Eine neue, großangelegte Studie in Indien kommt zu dem Ergebnis: "Kinder sind sehr effiziente Überträger, was sich in früheren Studien nicht so gezeigt hat."³ Dreist behauptet dagegen NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer: „Zwischen eins und zehn ist kaum ein Ansteckungsrisiko vorhanden.“⁴ Mit solchen unwissenschaftlichen Behauptungen wird das russische Roulette gerechtfertigt, das die Landesregierungen mit 11 Millionen Schülern in Deutschland spielen.

Mit einem Gemisch von Verharmlosung und Dramatisierung der Pandemie wird für eine große Verunsicherung gesorgt. Dagegen ist sehr empfehlenswert ein neues Buch „Covid-19- neuartig, gefährlich, besiegbar!“. Die Allgemeinmediziner Günther Bittel und Willi Mast fassen darin gut verständlich viele wissenschaftliche Studien zu Covid-19 zusammen und machen Vorschläge zur Vorbeugung und Behandlung. Das Taschenbuch ist, auch als ebook, beim Verlag Neuer Weg (für 12 Euro bzw. 8,99 Euro) zu beziehen.