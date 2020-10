Solidarität mit den streikenden Kollegen bei Nordsee Bremerhaven

Der Geschäftsführer wohnt in Hamburg und hat wohl keine Lust mehr über Land zu seinem Schreibtisch zu fahren. Versteckt wird alles immer mit angeblichen "Synergieeffekten", die natürlich geheim gehalten werden.

Die seit 2018 in Gang gekommene Weltwirtschafts- und Finanzkrise, die durch Corona nur noch verstärkt wurde, schmälert die Profitaussichten der Finanzkapitalisten. Das ist ihnen ein Dorn im Auge und darum wollen sie die Last der Verluste auf die Arbeitenden abwälzen. Das nehmen die Arbeitenden aber nicht hin. Wir möchten Euch in Eurem berechtigten Kampf um Eure Arbeitsplätze in Bremerhaven unterstützen und unsere Solidarität erklären.

Die Montagsdemobewegung 2004 im Kampf gegen die Hartz-Gesetze entstanden, hat neben der Unterstützung kämpfender Belegschaften auch die Vernichtung der Umwelt und der Lebensgrundlagen der Menschheit im Visier.

Wenn Ihr uns weiter informieren wollt, freuen wir uns über aktuelle Nachrichten.

Wir werden von Eurem Kampf weiter berichten.

Viel Kraft und Bewusstheit!

Das Solischreiben wurde auch beantwortet:

"Lieber Kollege Roselius, vielen Dank für euere Solidaritätserklärung, die ich bei der nächsten längeren Veranstaltung vor dem Gebäude der NORDSEE an diesem Freitag vortragen werde. Die Kolleg_Innen sind derzeit für jede Form der Unterstützung dankbar. Eure Solierklärung wird den Leuten weiter den Rücken stärken und wissen lassen, dass sie in ihren gerechten Forderungen nicht allein sind und gesehen werden.

Viele Grüße an euer Team.



Moritz Steinberger

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

Region Bremen-Weser-Elbe"