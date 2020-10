Streik am Klinikum: 35 Kolleginnen und Kollegen vorm Tor

Ca. 350 Kolleginnen und Kollegen standen vorm Tor. Die Stimmung war kämpferisch. Im Vorfeld hatte der Klinik-Vorstand versucht, ver.di auszubremsen. Die alten Argumente mussten herhalten: „Der Streik darf nicht zu Lasten der Patienten gehen.“ Sie wollten die vorgeschlagenen Notfallpläne von ver.di nicht akzeptieren. Nicht akzeptabel ist jedoch die Nullrunde, die die Arbeitgeber anbieten. 4,8 Prozent sind gefordert....und bessere Arbeitsbedingungen!

Viele Azubis waren gekommen-. Das war prima, denn man hatte v. a. an der Krankenpflegeschule versucht, den Streik madig zu machen: "Wenn ihr eure Übernahme nicht gefährden wollt, dürft ihr keine Fehltage haben. Also nicht zum Streik gehen!", kam die Drohung von einigen Lehrkräften. Und dies alles vor dem Hintergrund der Corona-Krise, wo händeringend Personal gesucht wird? Von ver.di wird mit weiteren Aktionen gerechnet. Falls die Arbeitgeber sich nicht bewegen gibt es am 13. Oktober die nächste Streikaktion.