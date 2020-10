Tausend standen gegen den braunen Spuk

70 Besucher der Veranstaltung wollten den Förderer der faschistischen Richtung in der AfD, Alexander Gauland, sehen und hören. Etwa 1000 Gegendemonstranten fanden das provokant. "Steinen ist bunt", "Kein Recht auf Nazipropaganda", waren die richtigen Antworten von etwa 1000 Gegendemonstranten gegen diesen rechten Spuk.

Am Rande kam es zu ernsten Zwischenfällen, in deren Rahmen unter der "Aufsicht" der Polizei ein AfD-Anhänger versuchte, und es auch schaffte, mit seinem Auto durch die Menschenmenge zu fahren. Die Polizei blieb tatenlos. Kommentar des Einsatzleiters: "Wir haben alles gefilmt". Unglaublich, aber passend zur aktuellen Diskussion zu faschistischen Einflüssen in der Polizei. Die MLPD war selbstverständlich dabei und führte zahlreiche Diskussionen. Von wegen „volksnahe AfD“: Eine Minderheit, die von den Medien viel Spielraum bekommt. Jetzt heißt es aufstehen, mehr den je!