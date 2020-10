ver.di-Streiktag: 500 Streikende versammelten sich im Stadtgarten

Auch die Solidarität mit den Daimler-Kollegen kam zur Sprache, von der Gruppe "Solidarität und Klassenkampf" auf der Bühne vorgetragen.

Die Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen, in deren Rahmen Milliarden für Konzerne da sind, aber angeblich kein Geld für die, die alles am Laufen halten, stand im Mittelpunkt.