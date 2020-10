Demonstrantinnen gegen brutale Vergewaltigung verhaftet

Ich habe die Nachricht erhalten, dass unsere Weltfrau¹ und nationale Präsidentin von AIRWO Pramila in Odisha am 3. Oktober zusammen mit anderen Aktivistinnen durch die indische Polizei gefangen genommen wurde. Sie hatten gegen Vergewaltigungen sowie die Morde und Gräueltaten an Frauen in Yogi-Modi raj protestiert. Sie wurden angeklagt, gegen nationale Katastrophengesetze verstoßen zu haben.

Auf meine Nachfrage habe ich aus Indien von Sharmistha Choudhury / Vorsitzende von AIRWO (all indian revolutionary women) und eine der Asienkoordinatorinnen der Weltfrauenbewegung genauere Informationen bekommen.

Sie schreibt: "Ja, Pramila und etwa 50 AIRWO-Frauen aus Odisha wurden vor ein paar Tagen verhaftet, als sie gegen die schreckliche Vergewaltigung und Ermordung eines Teenagers protestierten, die das Land ziemlich erschüttert hat. Der Vorfall ereignete sich im Bezirk Hathras in Uttar Pradesh. Es war nicht nur Vergewaltigung und Mord, sondern auch ein Verbrechen von Männern der oberen Kaste an einer Frau der unteren Kaste. Das Schlimmste daran ist, dass Organisationen von Menschen aus der oberen Kaste Kundgebungen zugunsten der Vergewaltiger veranstalten! Die Regierung von Uttar Pradesh schikaniert die Familie des Mädchens, während sie mit dem Angeklagten sympathisiert.

Unter diesen Umständen haben Pramila und etwa 100 Frauen aus Odisha in ihrem Bundesstaat gegen all dies demonstriert … Pramila und die anderen wurden wegen Verstoßes gegen die nationalen Katastrophengesetze angeklagt und auf die Polizeistation gebracht. Nach großen Protesten wurden sie jedoch am Abend wieder freigelassen.

Die Zahl der Vergewaltigungen und der sexuellen Gewalt gegen Frauen ist in letzter Zeit stark angestiegen, vor allem in den von der faschistischen BJP regierten Provinzen. ...

Aber der Kampf gegen die Faschisten gewinnt an Fahrt. Überall leisten Menschen Widerstand; Frauen, Studenten und die Jugend leisten Widerstand.