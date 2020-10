Alles tun, damit die Bahn das sicherste Verkehrsmittel bleibt

Nach einer internen Mitarbeiter-Befragung der DB Netz AG herrschen danach teilweise massive Probleme an der Schiene – von Personalmangel, Nachwuchssorgen und veralteter Technik ist die Rede. Die GDL nimmt solche Berichte sehr ernst. „Weselsky: „Insider an der Front wissen am besten über die tatsächlichen Probleme vor Ort Bescheid. Sie machen auch auf Probleme aufmerksam. Oft erreichen die Missstände jedoch aufgrund der dicken ‚Lehmschicht‘ nicht die Entscheider, auf die es tatsächlich ankommt.“ Die GDL fordert schon seit langem, dass diese Meldewege besser werden. Das ist allerdings nur erreichbar mit einer grundlegenden Neuaufstellung der gesamten Infrastruktur. Derzeit existieren nämlich Doppel- und Dreifachstrukturen ohne Blick für die Gesamtheit des komplexen Systems. ...

Kosmetische Veränderungen im DB-Konzern reichen für einen ökologischen Verkehrsumbau nicht mehr aus. Er kann nur dann gelingen, wenn das Angebot auf der Schiene stimmt und die Bahnen das sicherste und zuverlässigste Verkehrsmittel bleiben. Dazu ist eine grundsätzliche Änderung der Struktur des DB-Konzerns notwendig. Was dazu geschehen muss, hat die GDL bei ihrer Absage zu den DB-Sanierungstarifverträgen ausführlich begründet.