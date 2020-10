Das System der Selbstkontrolle als wissenschaftlicher Garant der Arbeit auf Grundlage der proletarischen Denkweise!

Im Artikel „Echter Sozialismus – was wir aus der DDR-Geschichte lernen können“ auf Rote Fahne News vom 4. Oktober heißt es: „Um eine bürokratische schleichende Entwicklung in Verbindung mit dem Vordringen der kleinbürgerliche Denkweise zu verhindern, ist die Errichtung einer unabhängigen Kontrollkommission das richtige Instrument.“ Richtig ist, die Zentrale Kontrollkommission ist im Kampf um die Sicherstellung und Höherentwicklung des proletarischen Charakters der Partei eine ganz wichtige Errungenschaft. Und doch ist die oben zitierte Aussage einseitig und für sich genommen nicht geeignet, „eine bürokratische schleichende Entwicklung in Verbindung mit dem Vordringen der kleinbürgerliche Denkweise zu verhindern.“

Als MLPD haben wir deutlich umfassendere Konsequenzen gezogen. Und bei diesen steht die Verantwortung der gesamten Mitgliedschaft im Mittelpunkt. So heißt es im § 18 unseres vom X. Parteitag beschlossenen Statuts: „Das System der Selbstkontrolle organisiert die Einheit der Kontrolle von oben und von unten mit der Selbstkontrolle aller Mitglieder der Partei. Es wird durch das Zentralkomitee geführt und durch die Zentrale Kontrollkommission kontrolliert. Die Zentrale Kontrollkommission ist als selbständiges Kontrollorgan nur dem Parteitag gegenüber rechenschaftspflichtig.“

Und das Vorwort der Richtlinien für die Tätigkeit der Kontrollkommissionen der MLPD beginnt mit den Worten „Das System der Selbstkontrolle der Partei ist eine wissenschaftliche Organisationsform für die Arbeit auf der Grundlage der proletarischen Denkweise.“ Und etwas später wird die besondere Verantwortung der gesamten Mitgliedschaft für die Verwirklichung der dialektischen Einheit der Kontrolle von oben und von unten betont „Die ganze Partei muss über das hohe Gut der selbständigen Kontrollkommissionen wachen und die kritisch-selbstkritische Auseinandersetzung über die Verwirklichung dieser ‚Richtlinien …‘ im System der Selbstkontrolle führen.“ In seinem Interview „ .. zum Sozialismus ..“ zur Landtagswahl in Thüringen 2019, nochmals veröffentlicht auf Rote Fahne Newsam 3. Oktober hebt Stefan Engel eine zentrale Grundlage hierbei heraus: Das Vertrauen in die Massen bzw. in der Partei das Vertrauen in die Mitglieder. Das war in der bisherigen Geschichte der MLPD in vielen Kämpfen um die Linie Wesensmerkmal in der erfolgreichen Bewältigung dieser Kämpfe. Und das wird es auch im erfolgreichen Kampf für den Sozialismus sein.