Auf zum Stahlaktionstag

Der Aufruf der IG Metall zum Stahlaktionstag trägt der wachsenden Kampfbereitschaft der Kollegen um die Arbeitsplätze und um die Zukunft der Jugend Rechnung. Das geht alle Belegschaften an, die Jugend, die Familien - in einer Zeit, wo in nahezu allen Großkonzernen offen zur Vernichtung Tausender Arbeitsplätze übergegangen wird.

Gleichzeitig ist das offizielle Motto fragwürdig: "Der Staat muss ran". Wann hätte dieser Staat je auf der Seite der Arbeiter und ihrer Familien gestanden? Wir wollen hier vom Internationalistischen Bündnis Flagge zeigen, die Arbeiterplattform bekannt machen, uns für die konzernweite und internationale Arbeitereinheit und den Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz auf Kosten der Profite einsetzen.

Auch der Soli-Kreis Stahl, der den selbständigen Streik im Kaltwalzwerk 1 und den Kampf gegen politische Repression unterstützt hat, ruft zur aktiven Teilnahme auf.

Er schreibt aktuell dazu:

„Am Freitag kann man mit den IG-Metall-Bussen nach Düsseldorf fahren. Eine Anmeldung ist notwendig. Dies könnt Ihr unter folgenden Telefonnummern machen:

0203-5240174 (Frau Schäfer)

0203-5240104 (Klaus Wittig)

Wir werden mit unserem Transparent auftreten, mit der Arbeiterplattform vom Internationalistischen Bündnis gemeinsam das offene Mikrofon moderieren.

Der Aktionstag beginnt um 11 Uhr in Düsseldorf an der Staatskanzlei. Die Busse der IG Metall fahren ab Beeckerwerth und Hüttenheim. Wer noch andere Mitfahrgelegenheit sucht oder hat kann sich gerne an uns wenden.“