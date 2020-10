Ausnahmezustand gegen Demokratiebewegung

Liebe Leserinnen und Leser, am 7. November erscheint das Rote Fahne Magazin mit einem frauenpolitischen Schwerpunkt. Aufgrund der vielen Aktionen, Kämpfe und internationalen Proteste, die an diesem Tag stattfinden werden, bittet die Redaktion um Bilder und Korrespondenzen. Zum Beispiel, wie die MLPD in ihrer Arbeit im Wohngebiet und im Betrieb, in der Flüchtlingssolidarität usw. mit den Menschen darüber diskutiert; welche Meinungen es zu dem Thema gibt; was Frauen und Mädchen, und was Männer und Jungs sagen; ob sie sich dazu organisieren würden usw.

Bitte schickt Eure Erfahrungen, Berichte, Korrespondenzen und gerne auch Bilder bis kommenden Mittwoch, 21. Oktober, direkt an die Rote Fahne: www.rotefahne@mlpd.de.