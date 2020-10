„Corona-Krise - Umweltkrise - Weltwirtschaftskrise – wie hängt das alles zusammen?“

Dr. med. Günther Bittel, Mitarbeiter am Buch "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" von Stefan Engel und zusammen mit Dr. Willi Mast Autor des Buches "Covid-19 - neuartig - gefährlich - besiegbar" wird die Standpunkte und programmatischen Ziele der MLPD für einen notwendigen gesellschaftsverändernden Umweltkampf, ein Sofortprogramm und den echten Sozialismus als gesellschaftliche Alternative zur Diskussion stellen. Dr. med. Günther Bittel ist Leiter der Fachredaktion Umwelt und Gesundheit des Rote Fahne Magazins. Er arbeitet als niedergelassener Arzt in Duisburg-Rheinhausen.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 21. Oktober – 18 Uhr – im Quartiersladen im Stühlinger, Ferdinand-Weiß-Str. 117, in Freiburg statt. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.

Die Veranstaltung findet unter den nötigen Gesundheitsschutzmaßnahmen statt. Bitte Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Anmeldung ist erwünscht.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung als pdf-Datei!