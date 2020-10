Für den morgigen Mittwoch, 14. Oktober, hat die Gewerkschaft ver.di in allen Regionen Nordrhein-Westfalens die Kolleginnen und Kollegen des Öffentlichen Dienstes zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Gestreikt wird in den Stadtverwaltungen, Kliniken, Sparkassen sowie bei kommunale Ver- und Entsorgern. Außerdem wird der ÖPNV am linken Niederrhein (NIAG, NEW, SWK) betroffen sein. Am Donnerstag wird bei der Rheinbahn, DSW21 sowie bei den Nahverkehrsbetriebe in Hamm und Unna gestreikt.