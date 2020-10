Demonstrationen gegen die Regierung

Am Montag gingen in den wichtigsten Städten des Landes Tausende auf die Straße, um gegen die Regierung von Präsident Alberto Fernandez und seine Politik zu protestieren. Sie kritisieren, dass die Regierung nach über 200 Tagen Quarantäne/Isolation die Pandemie nicht eindämmen konnte, die Wirtschaft sich in eine tiefen Krise befindet. Die Demonstranten – teilweise auch in Autokorsos - protestierten gegen die Vernichtung von Arbeitsplätzen, gegen die grassierende Korruption, die Missachtung der Verfassung und Einschränkung der individuellen Freiheiten.