Kritik am chaotischen Krisenmanagement muss links sein!

In der weltweiten Entwicklung ist seit Januar ein kontinuierlicher Anstieg der Infektionszahlen mit SARS-CoV-2 zu erkennen. 39.700.000 haben sich weltweit infiziert, 1.110.000 sind an und mit der Infektion verstorben. Die Zahl der Genesenen wird nur geschätzt und ist daher nicht verlässlich. Wenn Kräfte aus dem Teilnehmerkreis der sogenannten Hygiene-Demos behaupten, jetzt sterbe in Deutschland niemand mehr daran, so entspricht das nicht den Tatsachen. Allein in den vergangenen drei Tagen gab es in Deutschland 100 Todesfälle. Außerdem ist es doch völlig borniert und menschenfeindlich, nur auf Deutschland zu schauen. Wenn hier die Corona-Pandemie verharmlost und der Gesundheitsschutz heruntergefahren würde, trifft das doch auch Menschen in anderen - darunter benachbarten - Ländern.

Dass bei einer heftigen Grippewelle wie 2017/18 in Deutschland mehr Menschen starben als im Vergleichszeitrum an Corona, ist kein Argument, die Pandemie zu verharmlosen. Zum einen ist Corona noch viel weniger erforscht. Noch gibt es keinen verlässlichen Impfstoff. Und: Warum soll man sich an noch schlimmeren Krankheitsverläufen orientieren, anstatt daran, wie man sinnvoll mit SARS-CoV-2 umgeht, die weitere Ausbreitung verhindert und perspektivisch das neuartige, gefährliche Virus besiegt?