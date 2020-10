Hamburg

In Gedenken an Robert Jarowoy

Am 21. September 2020 verstarb Robert Jarowoy, Mitglied von Die Linke und Vertreter in der Bezirksversammlung Altona bis Mai 2020, an Krebs. Blumen, Kerzen und andere Symbole am Hauseingang, wo er in Altona wohnte, zeigen seine Massenverbundenheit.

Von Kreisleitung Hamburg-West