Automobilarbeiter

Kommt zur Beratung der Automobilarbeiter, gerade in bewegten Zeiten!

Mit dem Protesttag am 8. Oktober an den Daimler-Standorten in Stuttgart-Untertürkheim, -Cannstatt, -Hedelfingen und Esslingen-Mettingen und einer Vielzahl von selbständigen Pausenversammlungen in vielen Werken bundesweit haben die Daimler-Arbeiterinnen und -Arbeiter bewiesen, dass sie die Kriegserklärung des Daimler-Vorstandes annehmen und den Kampf dagegen aufnehmen.

Internationale Automobilarbeiterkoordination