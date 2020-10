Jeder achte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland hat einen Job unterhalb seines Qualifizierungsniveaus. Das geht in der Regel mit einer Entlohnung unterhalb dieses Niveaus einher. So ist sogar jeder fünfte Minijobber nicht entsprechend der erworbenen Qualifizierung eingestuft. Überproportional betroffen sind Menschen in Ostdeutschland. Das geht aus der Antwort des Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage der Linkspartei hervor und belegt die mit der Ausdehnung des Niedriglohnsektors einhergehende verstärkte Tendenz zur Entwertung der Arbeitskraft.