Langer Frauenmarsch in Bangladesch

Über das Büro der revolutionären Weltorganisation ICOR erreichte uns die Meldung (plus Foto), dass am Freitag, dem 16. Oktober 2020, mehr als 1000 Aktivistinnen und Aktivisten in der Hauptstadt Dhaka einen langen Marsch in den südlich gelegenen Distrikt Noakhali gestartet haben. Der Marsch setzt ein Zeichen gegen Vergewaltigungen.