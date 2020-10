Massenaktionen gegen Gewalt an Frauen im ganzen Land

In großer Eile wurde am 12. Oktober vom Kabinett ein neues Gesetz in Kraft gesetzt, dass statt lebenslanger Haft die Todesstrafe für Vergewaltigungen vorsieht. Es wurde nicht im Parlament beraten, sondern als Verordnung direkt in Kraft gesetzt.

Ein Vertreter der CPB antwortete auf die Frage zu ihrer Haltung zum Gesetz, dass die Regierung versucht, so Einfluss auf die Bewegung zu bekommen. Nicht zum ersten Mal wurde in Bangladesch eine Gesetzesverschärfung wie z. B. gegen die Verbreitung von Drogen vor allem dazu genutzt, um staatlichen und faschistischen Terror zu legitimieren.

Die Bewegung gegen Gewalt an Frauen hat am 16. Oktober einen Marsch in Richtung Noakhalis Begumganj begonnen für die Erfüllung ihrer Forderungen: