Nachdenklich, interessiert, begeistert

Desweiteren gefällt mir, dass der Bogen zu den notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen gespannt wird, ohne dabei so sehr ins Detail zu gehen, dass der Umfang des Buches massiv ausgeweitet wird. Dabei wird auf die positiven Erfahrungen in früher sozialistischen Ländern verwiesen - als Gegenpol zur auf Maximalprofit ausgerichteten Medizin, die heute breit in der Kritik steht.

Nachdenklich gemacht hat mich die Aussage, dass nicht mit der baldigen Entwicklung eines Impfstoffs zu rechnen ist, der körperlichen Kontakt, gemeinsames Feiern usw. wie vor der Pandemie möglich machen würde. Meine unterschwellige Hoffnung auf so eine Möglichkeit war wohl eine trügerische Illusion. Umso mehr wurde ich in meiner Überzeugung gestärkt, meinen Beitrag zu leisten, um diesen menschenverachtenden Kapitalismus revolutionär zu überwinden und eine solidarische Gesellschaft zu erkämpfen. Wie die Autoren des Buches auch engagiere ich mich dafür im Internationalistischen Bündnis.