Offener Brief an das Robert-Koch-Institut

Die Corona-Neuinfektionen erreichen in Deutschland mit 7830 den dritten Tag in Folge einen Höchstwert. Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert an die Bevölkerung, Kontakte und Reisen einzuschränken. Das ist sicher zum Teil sinnvoll, aber sicher nicht ausreichend. Das Krisenmanagement der Bundesregierung wird immer chaotischer. Eine Ursache liegt in der unzureichenden wissenschaftlichen Qualität der RKI-Statistiken, die auch zur Verwirrung der Massen beitragen. Unter der Überschrift "Qualität der vom RKI veröffentlichten Statistiken und dringender Verbesserungsbedarf" schreiben die Ärzte:

Sehr geehrter Herr Professor Wieler, sehr geehrte Damen und Herren, wir schreiben Ihnen diesen offenen Brief als Repräsentanten der Medizinerplattform im Internationalistischen Bündnis und in großer Sorge anlässlich der aktuellen Pandemie-Entwicklung. Von Ihrer Behörde werden sicher eine Fülle von nützlichen Daten erhoben und zur Verfügung gestellt. Mit der Einführung des Corona-Dashboard und der Bezugnahme der Entwicklung auch auf je 100.000 Einwohner sowie der Erfassung der wöchentlichen PCR-Tests (PCR = Polymerase-Ketten-Reaktion, d. Red.) ist ein Bemühen erkennbar, die Entwicklung differenzierter zu erfassen.

Dennoch haben wir unverändert Kritik am Gesamt-Niveau der Erfassung. Als zentralen Kritikpunkt möchten wir hier die Schätzung der „Genesenen“ anführen, was allein von der Methodik her nicht geht. Sie ziehen einfach die Verstorbenen nach einer gewissen Zeit von der Zahl der Infizierten ab und betrachten den Rest als „genesen“. Die Wirklichkeit ist aber eine andere! Dass die WHO genauso auf Hellseher-Niveau vorgeht, macht die Sache nicht besser. Die Zahl der chronischen Verläufe liegt nach den bisherigen Publikationen und auch unseren eigenen Erfahrungen bei 10 Prozent oder höher! Mit großer Sorge sehen wir

schwere bleibende Folgeschäden an Lunge, Herz, Zentralnervensystem, peripherem Nervensystem und dem Gefäßsystem. Auf Grundlage der Covid-19-Endothelitis (= systemische Gefäßentzündung) müssen wir von einer relevanten Zahl von Schlaganfällen, Herzinfarkten und Lungenembolien ausgehen, auch bei Patienten, die vorher gar nicht auf SARS-CoV-2 getestet wurden.

Durch den Befall der T-Zellen gibt es offensichtlich auch immunologische Spätschäden bis hin zu einem schwereren Verlauf bei einer Zweit-Infektion. Wir fordern deswegen dringlich und unter strikter Wahrung des Persönlichkeits- und Datenschutzes ein zentrales Melderegister zu chronischen Folgen und Spät-Mortalität nach Covid-19-Infektionen. Prinzipiell sollte auch bei allen an Herzinfarkt, Schlaganfall oder Lungenembolie erkrankten oder verstorbenen Patienten auf SARS-CoV-2 getestet werden (Bronchialsekret, Antikörper, eventuelle Gewebsproben).

Bei den akut Erkrankten muss die Schwere und Dauer der akuten Symptome, Behandlung und Komplikationen erfasst und dokumentiert werden. Die Meldung sollte anonymisiert und verpflichtend über die Hausärzte bzw. bei tödlichem Verlauf stationärer Patienten von der behandelnden Klinik erfolgen und (angemessen für den Zeitaufwand) extrabudgetär vergütet werden. Weiterhin sollten Zweitinfektionen mit SARS-CoV-2 verbindlich durch eine entsprechende Codierung als solche gekennzeichnet werden und zentral bei Ihnen erfasst und gelistet werden.